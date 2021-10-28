Власти Кузбасса обозначили степень готовности региона к зиме

В минувшую среду, 27 октября, Сергей Цивилев отвечал на вопросы кузбассовцев в прямом эфире. Одна из жительниц региона поинтересовалась, насколько дорожные службы готовы к грядущей зиме и снегопадам. Глава области заявил, что организация ресурсов к зимнему сезону шла на протяжении лета.

‒ Вся техника у нас подготовлена, а это более полутора тысяч машин. Подготовлены водители и запасы для обработки дорог, — рассказал Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Таким образом, по словам губернатора, все службы готовы к поддержанию дорог региона в надлежащем состоянии в зимний период.