Власти Кузбасса обозначили степень готовности региона к зиме

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о готовности коммунальщиков к зимнему сезону.

В минувшую среду, 27 октября, Сергей Цивилев отвечал на вопросы кузбассовцев в прямом эфире. Одна из жительниц региона поинтересовалась, насколько дорожные службы готовы к грядущей зиме и снегопадам. Глава области заявил, что организация ресурсов к зимнему сезону шла на протяжении лета.

Вся техника у нас подготовлена, а это более полутора тысяч машин. Подготовлены водители и запасы для обработки дорог, рассказал Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Таким образом, по словам губернатора, все службы готовы к поддержанию дорог региона в надлежащем состоянии в зимний период.

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