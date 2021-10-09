Власти Кузбасса обозначили прирост заболевших COVID-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Кузбассе медики выявили 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация о количестве заболевших на разных территориях региона появилась в официальном Telegram-канале властей Кемеровской области.
Новокузнецк – 28, Междуреченск – 25, Кемерово – 24, Белово – 19, Мыски – 13, Прокопьевск – 11, Калтан – 10, Киселевск – 9, Осинники – 9, Юрга – 6, Гурьевский МО – 5, Анжеро-Судженск – 5,Таштагольский МР – 4, Яшинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 2, Новокузнецкий МР – 2, Прокопьевский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МР – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, - говорится в сообщении.
Общее количество заразившихся с начала пандемии COVID-19 в Кемеровской области достигло отметки в 58 430 случаев. В настоящее время на лечении находятся 1 218 человек, под наблюдением врачей– 10 697. С начала пандемии выздоровели 55 867 человек. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество умерших с диагностированным COVID-19– 1345.
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