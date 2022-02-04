Власти Кузбасса обозначили пиковую неделю заболеваемости COVID-19

1
Фото:  

Зампред правительства Кемеровской области рассказал, когда в регионе будет пик заболеваемости коронавирусом.

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексея Цигельника, пик заболеваемости коронавирусом придется на следующую неделю. Чиновник отметил, что подобные прогнозы основываются на опыте других городов и стран, где третья неделя после начала роста заболеваемости становилась пиковой.

‒ Очень важно избежать перегрузки, коллапса, толп, очередей в медицинских организации. Для этого мы изменили характер их работы, ‒ заявил Алексей Цигельник.

Теперь регистратуры и медсестры начинают работу в 7:30, чтобы к приходу врачей вся информация о первых пациентах была собрана. Поликлиники региона работают по выходным дням с 7:30 до 20:00, что позволит кузбассовцам с симптомами ОРВИ своевременно обратиться за помощью.


Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом заразились более 1 300 жителей Кемеровской области. Эксперт из столицы региона рассказала о спорте и питании для переболевших COVID-19.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33342

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined