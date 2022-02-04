Власти Кузбасса обозначили пиковую неделю заболеваемости COVID-19

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексея Цигельника, пик заболеваемости коронавирусом придется на следующую неделю. Чиновник отметил, что подобные прогнозы основываются на опыте других городов и стран, где третья неделя после начала роста заболеваемости становилась пиковой.

‒ Очень важно избежать перегрузки, коллапса, толп, очередей в медицинских организации. Для этого мы изменили характер их работы, ‒ заявил Алексей Цигельник.

Теперь регистратуры и медсестры начинают работу в 7:30, чтобы к приходу врачей вся информация о первых пациентах была собрана. Поликлиники региона работают по выходным дням с 7:30 до 20:00, что позволит кузбассовцам с симптомами ОРВИ своевременно обратиться за помощью.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом заразились более 1 300 жителей Кемеровской области. Эксперт из столицы региона рассказала о спорте и питании для переболевших COVID-19.