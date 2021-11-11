Власти Кузбасса обосновали введение QR-кодов в регионе

Накануне, 10 нобяря, зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал о введении системы QR-кодов. Напомним, что новые ограничения вводятся на территории области с 15 ноября.

Чиновник сообщил, что остановить пандемию коронавируса сможет только коллективный иммунитет, достигаемый массовой вакцинацией населения.

— К глубокому сожалению, если поначалу у нас стояли очереди вакцинироваться, сегодня этого нет. <...>Нужно понимать, что иммунитет не вечен после вакцинации. Через какое-то время при существующих темпах вакцинации мы придем к тому, что уровень коллективного иммунитета у нас будет ниже, чем был вчера, — отметил Алексей Цигельник.

Зампред правительства подчеркнул, что если подобная ситуация действительно случится, то высокая заболеваемость поспособствует продлению ограничений. Выходом из этого положения чиновник назвал ужесточение ограничений для населения, избегающего вакцины.

— Выход найден давно. Это создание возможности посещать закрытые места прежде всего тем людям, которые защищены. <...> Все это время мы прилагали усилия, чтобы сделать это в последнюю очередь, надеясь на убеждение. И сегодня последствием того, что люди не вакцинируются, является сохраняющаяся высокая заболеваемость и смертность. Этот шаг оттягивался до последнего момента. Мы полагаем, что дальше невозможно. Потому что приоритет во всех случаях — это сохранение жизни и здоровья. Введение QR-кодов призвано подтолкнуть людей защитить себя, мотивировать своих близких, свою семью, чтобы защититься всем вместе и в конце концов всем вместе остановить этот процесс, — рассказал чиновник.

Ранее редакция AVOKADO писала о введении QR-кодов для входа в один из драмтеатров Кузбасса.