Власти Кузбасса обосновали введение QR-кодов в регионе

0
Фото:  

Зампред правительства Кемеровской области объяснил введение системы QR-кодов.

Накануне, 10 нобяря, зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал о введении системы QR-кодов. Напомним, что новые ограничения вводятся на территории области с 15 ноября.


Чиновник сообщил, что остановить пандемию коронавируса сможет только коллективный иммунитет, достигаемый массовой вакцинацией населения.

— К глубокому сожалению, если поначалу у нас стояли очереди вакцинироваться, сегодня этого нет. <...>Нужно понимать, что иммунитет не вечен после вакцинации. Через какое-то время при существующих темпах вакцинации мы придем к тому, что уровень коллективного иммунитета у нас будет ниже, чем был вчера, — отметил Алексей Цигельник.

Зампред правительства подчеркнул, что если подобная ситуация действительно случится, то высокая заболеваемость поспособствует продлению ограничений. Выходом из этого положения чиновник назвал ужесточение ограничений для населения, избегающего вакцины.

— Выход найден давно. Это создание возможности посещать закрытые места прежде всего тем людям, которые защищены. <...> Все это время мы прилагали усилия, чтобы сделать это в последнюю очередь, надеясь на убеждение. И сегодня последствием того, что люди не вакцинируются, является сохраняющаяся высокая заболеваемость и смертность. Этот шаг оттягивался до последнего момента. Мы полагаем, что дальше невозможно. Потому что приоритет во всех случаях — это сохранение жизни и здоровья. Введение QR-кодов призвано подтолкнуть людей защитить себя, мотивировать своих близких, свою семью, чтобы защититься всем вместе и в конце концов всем вместе остановить этот процесс, — рассказал чиновник.

Ранее редакция AVOKADO писала о введении QR-кодов для входа в один из драмтеатров Кузбасса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30909

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined