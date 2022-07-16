Власти Кузбасса обнародовали список запретов для собирателей грибов и ягод

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Департамент лесного комплекса Кемеровской области составил список требований для собирателей дикоросов.

При посещении лесов кузбассовцам запрещено нарушать сроки и правила сбора даров природы, оставлять после себя мусор, пренебрегать правилами пожарной безопасности, а также возводить в лесном массиве временные постройки, такие как навесы, сушилки и склады. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента лесного комплекса региона.


Кроме того, под запрет попал сбор краснокнижных растений, рубка плодоносящих деревьев и обрезание их ветвей. Ягоды можно собирать только вручную и так, чтобы не наносить вред ягодникам. Нельзя обламывать ветви, побеги, а также вырывать растения с корнями.


Что касается грибов, то их можно заготавливать теми способами, которые обеспечивают сохранность ресурсов. Запрещено вырывать грибы вместе с грибницей, переворачивать лесную подстилку и уничтожать старые грибы.

Да!
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