Власти Кузбасса обнародовали график работы медучреждений в праздники

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Сотрудники администрации Кемеровской области опубликовали данные о времени работы поликлиник, больниц и пунктов вакцинации в праздничные дни.

Согласно официальной информации, режим работы некоторых медучреждений Кузбасса во время новогодних и рождественских праздников будет изменен.


Определен следующий график:

  • Поликлиники не будут работать 1, 7 и 9 января. 31 декабря, 2 и 6 января специалисты будут принимать пациентов с 08:00 до 14:00. Остальные праздничные дни поликлиники работают в привычном режиме— с 08:00 до 18:00.
  • Пункты вакцинации против COVID-19 и ПЦР-лаборатории не будут работать 1 и 7 января.
  • Скорая помощь и стационары Кемеровской области работают все праздничные дни круглосуточно и без выходных, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Подчеркивается, что неотложная помощь будет оказываться в больницах, поликлиниках и на дому. Тем, кто проходит лечение от коронавируса амбулаторно, будут предоставлены соответствующие препараты. Выписка льготных лекарств, листков нетрудоспособности и других документов продолжится.

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