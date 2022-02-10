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Власти Кузбасса обнародовали эскиз памятника погибшим на "Листвяжной"

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Сотрудники администрации Кемеровской области показали предполагаемый вид мемориала в честь жертв ЧП на беловской шахте "Листвяжная".

Согласно официальной информации, памятник погибшим на кузбасской шахте "Листвяжная" будет установлен на Аллее шахтерской славы в пгт Грамотеино. Решение об этом было принято во время встречи губернатора Сергея Цивилева с родственниками жертв трагедии.

‒ В результате обсуждений и голосования выбран вариант мемориала из двух фигур и вертикальной плиты с именами погибших. Аллею и прилегающую к ней территорию благоустроят, ‒ говорится в официальном сообщении обладминистрации.

Планируется, что памятник будет установлен ко Дню шахтера.


Напомним, что ЧП на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") произошло 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погибли 46 горняков и пять спасателей. Суд продлил арест собственнику ХК "СДС" Михаилу Федяеву.

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