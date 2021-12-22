Власти Кузбасса обнародовали данные о шести новых жертвах COVID-19

Согласно данным на утро 22 декабря, за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались шестеро кузбассовцев. Несколько сотен жителей региона заболели COVID-19 за это же время. Таким образом, общее количество заражений коронавирусом достигло 82 255 случаев, смертей от последствий опасного вируса ‒ 1 671.

Власти Кемеровской области опубликовали следующие данные о новых жертвах COVID-19:

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

Кроме того, за прошедшие 24 часа выздоровели 267 кузбассовцев. Продолжают лечение от коронавируса 6 840 жителей региона, под наблюдением остаются 10 376 человек.