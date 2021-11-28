Власти Кузбасса обнародовали данные о новых жертвах COVID-19

По информации на утро 28 ноября, четверо кузбассовцев стали новыми жертвами коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество погибших с диагностированным коронавирусом в Кемеровской области достигло 1 568 человек.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. Она проживала в Краснобродском.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

При этом, за минувшие сутки в Кузбассе было выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 73 643 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели 249 жителей региона, продолжают лечение 4 450 кузбассовцев. Еще 18 655 человек остаются под наблюдением специалистов.