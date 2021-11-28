Власти Кузбасса обнародовали данные о новых жертвах COVID-19

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Несколько жителей Кемеровской области скончались за сутки от последствий коронавируса. Все они страдали от сопутствующих заболеваний.

По информации на утро 28 ноября, четверо кузбассовцев стали новыми жертвами коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество погибших с диагностированным коронавирусом в Кемеровской области достигло 1 568 человек.


У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.


У женщины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.


У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. Она проживала в Краснобродском.


У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.


При этом, за минувшие сутки в Кузбассе было выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 73 643 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели 249 жителей региона, продолжают лечение 4 450 кузбассовцев. Еще 18 655 человек остаются под наблюдением специалистов.

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