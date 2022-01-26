Власти Кузбасса объявили о строительстве и ремонте школ в 2022 году

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Минстрой Кемеровской области объявил планы на строительство и ремонт учебных учреждений.

В 2022 году в Кузбассе будет проведена модернизация и строительство школ в нескольких городах региона.


По информации Instagram-аккаунта Министерства строительства, новые школы откроются в :

  • Анжеро-Судженске (на 1000 учащихся),
  • Юрге (на 550 учащихся),
  • Кемерове (микрорайоне № 7б (на 1225 учащихся) и микрорайоне № 15 (на 1050 учащихся).

Строительство начнется в:

  • Новокузнецке,
  • п.Пригородном Кемеровского муниципального округа,
  • ул. Антипова г.Кемерово,
  • Белово, квартал «Сосновый».

Программа "Капитальный ремонт" коснется шести школ Кузбасса и еще четыре получат субсидию из федерального бюджета на проведение модернизации.


Напомним, власти Новокузнецка объявили о сносе школы среди учебного года.

Да!
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