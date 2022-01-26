Власти Кузбасса объявили о строительстве и ремонте школ в 2022 году

В 2022 году в Кузбассе будет проведена модернизация и строительство школ в нескольких городах региона.
По информации Instagram-аккаунта Министерства строительства, новые школы откроются в :
- Анжеро-Судженске (на 1000 учащихся),
- Юрге (на 550 учащихся),
- Кемерове (микрорайоне № 7б (на 1225 учащихся) и микрорайоне № 15 (на 1050 учащихся).
Строительство начнется в:
- Новокузнецке,
- п.Пригородном Кемеровского муниципального округа,
- ул. Антипова г.Кемерово,
- Белово, квартал «Сосновый».
Программа "Капитальный ремонт" коснется шести школ Кузбасса и еще четыре получат субсидию из федерального бюджета на проведение модернизации.
Напомним, власти Новокузнецка объявили о сносе школы среди учебного года.
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