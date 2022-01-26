Власти Кузбасса объявили о строительстве и ремонте школ в 2022 году

В 2022 году в Кузбассе будет проведена модернизация и строительство школ в нескольких городах региона.

По информации Instagram-аккаунта Министерства строительства, новые школы откроются в :

Анжеро-Судженске (на 1000 учащихся),

Юрге (на 550 учащихся),

Кемерове (микрорайоне № 7б (на 1225 учащихся) и микрорайоне № 15 (на 1050 учащихся).

Строительство начнется в:

Новокузнецке,

п.Пригородном Кемеровского муниципального округа,

ул. Антипова г.Кемерово,

Белово, квартал «Сосновый».

Программа "Капитальный ремонт" коснется шести школ Кузбасса и еще четыре получат субсидию из федерального бюджета на проведение модернизации.

Напомним, власти Новокузнецка объявили о сносе школы среди учебного года.