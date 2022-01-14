Власти Кузбасса объявили о программе лояльности в Шерегеше

С 18 января в горнолыжном курорте Шерегеш будет запущена программа лояльности для всех кузбассовцев. Правда пока программа будет нести тестовый характер.

- Программа лояльности будет запускаться в несколько этапов, - поделился глава региона у себя в Instagram-аккаунте.

Первый этап будет предполагать снижение стоимости при разовом подъеме в секторе Е. Далее будет действовать скидка на канатную дорогу и как итог- скидка на дневные ски-пассы.

Масштабная программа лояльности коснется также многодетных семей, для которых введут специальные тарифы, отметил Сергей Цивилев.