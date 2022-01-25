Власти Кузбасса объявили о начале строительства нового терминала аэропорта

К 2023 году в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова появится новый пассажирский терминал.
В данный момент готовится площадка, на которой расположится здание аэропорта с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м.
— <...> Первый этап строительства планируется завершить к февралю 2023 года, к началу проведения Зимних международных игр "Дети Азии <...>", — сообщил журналистам ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.
С появлением этого терминала пропускная способность новокузнецкого аэропорта увеличится вдвое - до 540 пассажиров в час.
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