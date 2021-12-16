Власти Кузбасса объяснили взрывной рост цен на продукты

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В правительстве Кемеровской области заявили о причастности бизнесменов к резкому скачку цен на продукты питания.

Резкое увеличение стоимости продуктов питания на территории Кемеровской области спровоцировало негодование жителей региона. Свое возмущение они выразили на просторах социальной сети.

– Вы когда-нибудь разберетесь с растущими ценами на питание? – задался вопросом пользователь Instagram.

В ответ представитель министерства промышленности и торговли Кузбасса заверил, что власти не могут изменить положение дел, поскольку в настоящее время торговля принадлежит частникам и предприниматели ради своей прибыли повышают ценники.


Стоит отметить, что в условиях рыночной экономики стоимость продуктов устанавливается торговой сетью в зависимости от спроса и предложения. Так, на розничные цены влияют себестоимость товара, затраты на его доставку, НДС, покупательская способность и еще ряд других факторов.

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