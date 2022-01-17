Власти Кузбасса объяснили рост цен на продукты в регионе

В последнее время социальные сети наполнились жалобами кузбассовцев, которые делятся мнением о росте цен на продукты в регионе.

— По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей не увеличивалась и в среднем составляет до 15%, — сообщили в ведомстве.

Министерство отмечает, что после ряда совещаний, вопрос касаемо продуктов первой необходимости будет решен. Наценка на этот тип товаров не превысит 10%.

Жителям было предложено обращать внимание на проводимые розничными сетями акции и учитывать товары из разных ценовых категорий.