Власти Кузбасса объяснили рост цен на продукты в регионе

2
Фото:  

Министерство промышленности и торговли Кузбасса прокомментировало рост цен на продукты в связи с частыми жалобами жителей.

В последнее время социальные сети наполнились жалобами кузбассовцев, которые делятся мнением о росте цен на продукты в регионе.

— По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей не увеличивалась и в среднем составляет до 15%, — сообщили в ведомстве.

Министерство отмечает, что после ряда совещаний, вопрос касаемо продуктов первой необходимости будет решен. Наценка на этот тип товаров не превысит 10%.


Жителям было предложено обращать внимание на проводимые розничными сетями акции и учитывать товары из разных ценовых категорий.


Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32673

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined