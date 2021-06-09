Власти Кузбасса объяснили причину участившихся выходов диких животных к людям

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Жители Кемеровской области стали чаще замечать диких зверей вблизи населенных пунктов. В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса прокомментировали участившиеся случаи появления животных.

В ведомстве отметили, что в случаях с разными обитателями леса на данный момент происходит традиционная сезонная миграция. Речь идет о лосях, которые все чаще стали появляться в городе. При этом у охотников другая версия на этот счет. Они уверены, что рогатые выходили на одну из кемеровских дорог из-за бродячих собак.


Однако свидетели неоднократно замечали хозяев тайги, бродивших в черте жилых местностей. Так, в минувшее воскресенье косолапый разгуливал в кузбасской столице на глазах очевидцев. На этот случай в ведомстве предположили: так как "в окрестностях этого района нет лесостепи, где обитают медведи, он, скорее всего, незаконно был на содержании у кого-то из частников и сбежал". Охотоведы отметили, что поиск дикого зверя не увенчался успехом и по этой причине они решили, что либо хозяин поймал его, либо он добежал до леса.


По словам местных властей, основной причиной появления диких медведей вблизи границ населенных пунктов являются несанкционированные свалки бытового мусора и пищевых отходов, запах от которых привлекает животных.


Что же касается лисы, замеченной кузбассовцами в начале рабочей недели, то начальник департамента Евгений Бойко выразил мнение, что в последние годы на территории региона не фиксируются случаи заражения бешенством. Он назвал Кузбасс "благополучным".

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