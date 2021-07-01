Власти Кузбасса объяснили причину отсутствия QR-кодов для привитых от COVID-19

Чиновница отметила, что соответствующие коды выдаются людям после завершения курса вакцинации от вируса COVID-19. При этом получить его можно как и в случае с сертификатом через портал государственных услуг.

Жители шахтерского края, вынужденные покидать пределы области на время рабочих командировок, поинтересовались у Зелениной как поступать в случае перелета в Москву, если после вакцинации в регионе выдают только сертификаты.

— У нас в регионе использование QR-кодов пока не введено. Как это будет в дальнейшем осуществляться, будет зависеть в том числе и от рекомендаций Роспотребнадзора, — пояснила первый заместитель министра.

Стоит отметить, что в столице России действует ограничения на посещения ряда общественных мест для тех, кто не имеет на руках QR-кода. Речь идет о кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания.