Власти Кузбасса объяснили появление диких животных на дорогах

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Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса прокомментировал причины выхода животных к людям.

Все чаще жители Кузбасса видят вдоль дорог диких животных: лосей, косуль и медведей.


Причиной этому стала сезонная миграция. Животные идут туда, где меньше снега и есть еда. Ситуация стабильная и носит естественный процесс, передает Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса журналистам VSE42.Ru.


Однако опасность все же наблюдается.

– С точки зрения охраны животного мира миграция опасна тем, что на их пути часто возникают автомобильные дороги, – отметил специалист.

Напомним, ранее кемеровчанин запечатлел на камеру бегущего лося по дороге.

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