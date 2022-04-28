Власти Кузбасса объяснили появление диких животных на дорогах

Все чаще жители Кузбасса видят вдоль дорог диких животных: лосей, косуль и медведей.

Причиной этому стала сезонная миграция. Животные идут туда, где меньше снега и есть еда. Ситуация стабильная и носит естественный процесс, передает Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса журналистам VSE42.Ru.

Однако опасность все же наблюдается.

– С точки зрения охраны животного мира миграция опасна тем, что на их пути часто возникают автомобильные дороги, – отметил специалист.

Напомним, ранее кемеровчанин запечатлел на камеру бегущего лося по дороге.