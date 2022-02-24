Власти Кузбасса объяснили невозможность купить билеты на концерты по "Пушкинской карте"

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Житель Кемеровской области пожаловался, что не смог попасть на выступления некоторых артистов по "Пушнинской карте". Специалисты Минкульта региона разъяснили ситуацию.

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от молодого человека, который заявил, что не может посетить желаемые мероприятия, использовав "Пушкинскую карту". При этом кузбассовец сослался на опыт других регионов.

‒ Почему в Москве и других регионах, в том числе Новосибирске можно купить билет на концерты известных групп и сатириков, таких как ЛСП, Маркул, Сергей Орлов, а у нас нет? Мы разве хуже? (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ поинтересовался пользователь.

На сообщение ответили представители министерства культуры региона. Специалисты сообщили, что для покупки билета по "Пушкинской карте" нужно, чтобы мероприятие проходило в учреждении, которое участвует в соответствующей программе.

‒ Также мероприятие должно быть одобрено экспертным советом, на данный момент заявленные исполнители не заявлены в нашем регионе по федеральной программе "Пушкинской карты", ‒ подчеркнули сотрудники Минкульта Кузбасса.

Специалисты рассказали, что на сегодня в Кемеровской области можно, используя "Пушкинскую карту", посетить около 100 мероприятий в театрах, кинотеатрах, музеях и других учреждениях.

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