Власти Кузбасса объединили три спортивные школы олимпийского резерва

Согласно документу, речь идет о реорганизации государственного бюджетного физкультурно-спортивного учреждения "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса №2". Организация сохранит свое название однако станет выполнять функции объединенных с ней двух других школ: "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса" и "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по шахматам".

Отметим, что все три спортивные школы зарегистрированы в одном здании по адресу Тухачевского, 19.

Распоряжение подписал первый заместитель Губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин.