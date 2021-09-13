Власти Кузбасса назвали столицы празднования Дня шахтера на 2023 и 2024 годы

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Власти Кемеровской области рассказали о территориях, где в будущем будет проведено празднование главного регионального праздника.

Из сообщения от региональных властей следует, что власти уже выбрали столицы, где в будущем будет отмечаться День шахтера в Кемеровской области.

– Определены муниципалитеты, которые станут столицами празднования Дня шахтера в 2023 и 2024 гг. 2023 год – Кемеровский район, 2024 год – Новокузнецкий район, – сообщает "Цивилев.Live".

Стоит указать, что решение данного вопроса было рассмотрено на внеочередном заседании кузбасского правительства.


В 2021 году столицей профессионального праздника стал Киселевск, в 2022 году ей станет Полысаево.

Да!
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