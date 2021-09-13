Власти Кузбасса назвали столицы празднования Дня шахтера на 2023 и 2024 годы

Из сообщения от региональных властей следует, что власти уже выбрали столицы, где в будущем будет отмечаться День шахтера в Кемеровской области.

– Определены муниципалитеты, которые станут столицами празднования Дня шахтера в 2023 и 2024 гг. 2023 год – Кемеровский район, 2024 год – Новокузнецкий район, – сообщает "Цивилев.Live".

Стоит указать, что решение данного вопроса было рассмотрено на внеочередном заседании кузбасского правительства.

В 2021 году столицей профессионального праздника стал Киселевск, в 2022 году ей станет Полысаево.