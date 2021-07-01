Власти Кузбасса назвали преобладающую на территории региона вакцину

Так, в большинстве случаев медики прививают жителей шахтерского края препаратом, изобретенным в столице России, Москве. Речь идет о вакцине, которая носит название "Спутник V".
– Когда и в каком количестве поступят другие вакцины, мы в настоящий момент точно сказать не можем, – отметила чиновница.
При этом Зеленина в своем обращении указала, что препараты для борьбы с вирусом COVID-19 не являются "товарами народного потребления" и по этой причине от компетенции врача зависит индивидуальный правильный подбор комбинированной вакцины для каждого человека.
Загрузка комментариев