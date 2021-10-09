Власти Кузбасса назвали обоснованным высокий уровень транспортного налога

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Правительство Кемеровской области ответило на вопрос о степени допустимости высокого транспортного налога в регионе.

В социальных сетях появилось сообщение от жителя Кузбасса, который возмутился размером транспортного налога. Автор комментария заявил, что в Новосибирской и Томской областях автолюбители платят в два раза меньше, хотя заработок в этих регионах превышает показатели Кемеровской области.

– Давайте и у нас понизим налог! – предложил кузбассовец.

Власти Кузбасса в ответ на комментарий сообщили, что на территории Кемеровской области сумма налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил составляет не более 2100 рублей в год.

– Ставки транспортного налога в Кузбассе в отношении этой категории транспортных средств находятся на уровне Томской области и незначительно превышают ставки в Новосибирской области, – заявили представители правительства.

Власти отметили, что размер транспортного налога в Кемеровской области является объективным и экономически обоснованным.

Да!
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