Власти Кузбасса назвали количество кандидатов на сентябрьские выборы

Сегодня, 16 августа, стало известно, что в Кузбассе завершилась регистрация кандидатов на выборы в советы народных депутатов. По данным пресс-службы администрации региона, на места претендуют 203 кандидата из 235, подававших документы.

— 26 кандидатам отказано в регистрации по основаниям, предусмотренным законодательством, шестеро отозвали свои заявления, — говорится в официальном сообщении.

Из утвержденных кандидатов 173 — представители партий, а 30 — самовыдвиженцы. Самыми масштабными станут избирательные кампании в Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах, где будут выбирать Советы народных депутатов в полном составе.

Выборы пройдут 9, 10 и 11 сентября текущего года.