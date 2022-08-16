+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кузбасса назвали количество кандидатов на сентябрьские выборы

0
Фото:  

В Кемеровской области пройдут избирательные кампании, в которых примут участие более 200 претендентов.

Сегодня, 16 августа, стало известно, что в Кузбассе завершилась регистрация кандидатов на выборы в советы народных депутатов. По данным пресс-службы администрации региона, на места претендуют 203 кандидата из 235, подававших документы.

— 26 кандидатам отказано в регистрации по основаниям, предусмотренным законодательством, шестеро отозвали свои заявления, — говорится в официальном сообщении.

Из утвержденных кандидатов 173 — представители партий, а 30 — самовыдвиженцы. Самыми масштабными станут избирательные кампании в Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах, где будут выбирать Советы народных депутатов в полном составе.


Выборы пройдут 9, 10 и 11 сентября текущего года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39231

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined