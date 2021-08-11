Власти Кузбасса назвали формат обучения для школьников в новом учебном году

Заявления глава шахтерского края сделал во время прямого эфира на местной радиостанции "Маяк". Он заверил, что сильный всплеск заболеваемости китайским вирусом предстоящей осенью не ожидается. В настоящий момент власти прилагают все усилия к тому, чтобы не допустить перевода школьников на удаленку.

Также Сергей Цивилев обратил внимание на ухудшение результатов ЕГЭ в текущем году. По его мнению, на снижение показателей оказало влияние заочное посещение уроков обучающимися из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории региона.

– Получилось хуже, чем в позапрошлом году. Переводить детей только на дистанционное обучение – это вред, – подытожил глава.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Цивилев озвучил сроки открытия инфекционной больницы для ковидных кузбассовцев.