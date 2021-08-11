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Власти Кузбасса назвали формат обучения для школьников в новом учебном году

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Новый учебный год для кузбасских школьников начнется не с домашнего обучения, уроки ребята будут посещать в очной форме, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Заявления глава шахтерского края сделал во время прямого эфира на местной радиостанции "Маяк". Он заверил, что сильный всплеск заболеваемости китайским вирусом предстоящей осенью не ожидается. В настоящий момент власти прилагают все усилия к тому, чтобы не допустить перевода школьников на удаленку.


Также Сергей Цивилев обратил внимание на ухудшение результатов ЕГЭ в текущем году. По его мнению, на снижение показателей оказало влияние заочное посещение уроков обучающимися из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории региона.

– Получилось хуже, чем в позапрошлом году. Переводить детей только на дистанционное обучение – это вред, – подытожил глава.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Цивилев озвучил сроки открытия инфекционной больницы для ковидных кузбассовцев.

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