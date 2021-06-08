Власти Кузбасса назвали дезинфекцию причиной разрушения и закрытия роддома в Белове

В социальных сетях появилась жалоба на закрытие роддома в городе Белово. По словам авторов, уже около года местные жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в другие города, а прекращение работы своего местного учреждения им объясняют необходимостью ремонта.

– То готовы вот-вот открыть, то оказывается необходим ремонт, который будет только года через два. Да за это время пустующее здание начнет осыпаться и закончится все закрытием, – говорится в сообщении.

На данную жалобу ответили в Минздраве Кузбасса. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года родильный дом был перепрофилирован для оказания помощи пациентам с COVID-19, что подразумевает проведение дезинфекции.

– В течение 8 месяцев в отделении проводились дезинфекционные мероприятия, что привело к частичному разрушению внутренней отделки помещений. Проведена экспертиза здания, которая подтвердила необходимость капитального ремонта родильного дома, – сообщил официальный представитель регионального Минздрава.

Также отмечается, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация, а сам ремонт запланирован на 2021-2022 год. Окончательные сроки завершения работ остаются неизвестны.