Власти Кузбасса назначили нового зампреда правительства по агрокомплексу

Сообщается, что на должность был назначен Денис Ильин, с 2015 года являющийся главой Промышленновского муниципального округа.

В блок агропромышленного комплекса входят министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, региональные департаменты лесного комплекса, по охране объектов животного мира, а также Управление ветеринарии и Управление Гостехнадзора Кузбасса, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

Напомним, что ранее этот пост занимал Алексей Харитонов, однако в октябре этого года он ушел с должности. Временно обязанности зампреда по агрокомплексу исполнял министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Андрей Ариткулов.