+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кузбасса напомнили о штрафах до 30 000 рублей за нарушение масочного режима

0

В Кузбассе подвели итоги прошедших ранее рейдов по выявлению нарушителей масочного режима. Штрафы получили несколько граждан.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, проверки соблюдения масочного режима проводятся на территории региона ежедневно. Они охватывают места массового скопления людей, а именно торговые центры и общественный транспорт. В таких рейдах участвуют специальные контрольные группы, состоящие из чиновников и полиции.


После проверки 58 единиц общественного транспорта на одно из пассажиров был составлен административный протокол, отказавшийся надевать маску после предупреждения. По итогам рейдов по трем торговым центрам контрольные группы составили шесть протоколов.


В администрации Кузбасса напомнили, что нарушение обязательного масочного режима, который распространяется на все категории граждан за исключением детей в возрасте до 7 лет, влечет за собой штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.


Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26486

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined