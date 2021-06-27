Власти Кузбасса напомнили о штрафах до 30 000 рублей за нарушение масочного режима

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, проверки соблюдения масочного режима проводятся на территории региона ежедневно. Они охватывают места массового скопления людей, а именно торговые центры и общественный транспорт. В таких рейдах участвуют специальные контрольные группы, состоящие из чиновников и полиции.

После проверки 58 единиц общественного транспорта на одно из пассажиров был составлен административный протокол, отказавшийся надевать маску после предупреждения. По итогам рейдов по трем торговым центрам контрольные группы составили шесть протоколов.

В администрации Кузбасса напомнили, что нарушение обязательного масочного режима, который распространяется на все категории граждан за исключением детей в возрасте до 7 лет, влечет за собой штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.