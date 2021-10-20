Власти Кузбасса начали подготовку к строительству обхода Кемерова

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В Кузбассе близится старт строительства дороги вокруг областного центра, что следует из нового распоряжения властей.

Согласно документу, власти готовы начать проектирование

северо-западного обхода Кемерова.

– Принять решение о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение автомобильной дороги <...> Северо-Западный обход города Кемерово, – говорится в распоряжении.

К нему также прилагаются два задания — на разработку документов по планировке территории и на выполнение соответствующих инженерных изысканий.


Напомним, обход кузбасской столицы от Кемеровского до Топкинского районов длиной 47,6 километра будет включать четыре развязки и мост через Томь. Предполагается, что стоимость работ составит более 40 млрд рублей.

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