Власти Кузбасса на три года отложили решение проблемы с очередями в детсады

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Представители министерства образования Кемеровской области прокомментировали ситуацию с очередями в детские сады региона. Решение этой проблемы пришлось переносить на три года вперед.

Согласно данным министерства, в настоящее время в очереди в дошкольные учреждения находятся 355 детей возрастом до трех лет. Эта проблема сохраняется в Осинниках, Новокузнецке, Прокопьевске и Кемерове. Решение этого вопроса, как отметили власти, стоит ждать к концу 2023 года.


Ранее сообщалось, что избавиться от очередей в детские сады планируется в 2021 году за счет строительства новых учреждений, однако нехватка рабочих и распространение коронавируса повлияли на скорость возведения зданий, из-за чего сроки ввода объектов в эксплуатацию были перенесены.


В министерстве образования также рассказали, что за прошлый год в Кемеровской области удалось построить шесть детских садов на 1 428 детей. В планах на 2021 год значатся 15 детских садов на 2 369 мест, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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