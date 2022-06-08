Власти Кузбасса на День России ослабили режим повышенной готовности

В официальном документе заявлено, что действие особого режима "Повышенная готовность", в рамках которого в Кузбассе введены запреты в части организации массовых мероприятий, не распространится на предстоящее воскресенье, 12 июня, когда будет отмечаться День России.

– Разрешить 12.06.2022 в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса организацию и проведение культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, с количеством участников не более 1000 человек одновременно, – сказано в новом распоряжении от 8 июня.

Стоит отметить, что время и место, где состоятся массовые мероприятия в честь праздника, устанавливают сами муниципалитеты.