Власти Кузбасса анонсировали строительство нового аэропорта

Строительство нового аэропорта, согласно плану, будет проходить в 7 километрах от туристического кластера "Шерегеш", который также планируется построить, о чем рассказали в администрации регионального правительства.

Отмечается, что подобная мера нацелена на то, чтобы разгрузить международный аэропорт в Новокузнецке, который сейчас актуален для шерегешских туристов, и сделать курорт более доступным.

В администрации также добавили, что инвестиции для возведения объекта составят 14 млрд рублей.