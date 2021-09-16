Власти Кузбасса анонсировали создание в регионе сети новых поликлиник

В правительстве Кузбасса отметили, что проект новых поликлиник разрабатывался специально для региона. Строительство новых поликлиник при этом будет учитывать потребности каждого определенного населенного пункта. Так, например, некоторые из них будут принимать по 500 тысяч человек в день.

На сегодняшний день уже 34 объекта находятся в работе. Проекты предполагают создание в поликлиниках системы безопасности, навигации и применение современных медицинских технологий.

Напомним, накануне в Новокузнецке торжественно открылась инфекционная больница, строительство которой ожидалось завершить еще в прошлом году.