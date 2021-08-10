Власти Кузбасса анонсировали проведение школьных базаров

В ходе заседания штаба по охране здоровья населения Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, на территории региона стабилизируется. Это позволяет провести некоторые важные мероприятия, однако при условии строгого соблюдения ограничительных мер.

Речь идет, в частности, о школьных базар, которые будут проводиться во всех муниципалитетах области 20 и 21 августа.

Также власти напомнили, что с 20 июля по 20 августа в Кузбассе проходит благотворительная акция "1 сентября – каждому школьнику", благодаря которой многодетные и малоимущие семьи могут приобрести сертификаты на одежду, обувь и учебные принадлежности для своих детей. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.