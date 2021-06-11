Власти Кузбасса анонсировали открытие крупного спортивного комплекса

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Строительные работы на объекте будущего спортивного комплекса "Звездный" в Междуреченске закончатся в юбилейном году. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Из документа, который появился на сайте кузбасской администрации следует, что к текущему моменту в здании готовы все перегородки, а также установлены элементы освещения и завершен монтаж системы отопления. Отмечается, что сейчас рабочие продолжают отделочные работы комплекса.

– Этот объект в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в Междуреченске возводят по просьбам жителей, которые хотят заниматься спортом. Важно, чтобы уже в этом юбилейном году у людей была возможность посещать секции, плавать в бассейне, – заявил глава области.

На строительство объекта из федерального, областного и местного бюджетов были выделены 807 млн рублей. Также к финансированию проекта были привлечены частные инвестиции.


Уже известно, что в спорткомплексе будет бассейн на восемь дорожек и маленький для детей, универсальный спортзал со зрительскими местами, хореографический, тренажерный и фитнес-залы, а также скалодром и кафе. Вместительность объекта – до 500 посетителей.

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