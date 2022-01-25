Власти Кузбасса: 78% коечного фонда ковидных госпиталей заняты пациентами

Первый заместитель председателя кузбасского правительства Алексей Цигельник рассказал, что в настоящий момент на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 в больницах области развернуто 1827 коек. По его словам, число занятого коечного фонда сейчас составляет 1430 больничных мест, что говорит о заполненности на 78%.

При этом не отмечается увеличения нагрузки на службы скорой помощи, а вот в стационарах обстановка остается стабильной.

В случае, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится на территории Кузбасса, то все медицинские учреждения переведут в экстренный режим работы, увеличат количество медиков фельдшеров, выездных бригад поликлиник и "скорой", заявили представители пресс-службы администрации местного правительства.