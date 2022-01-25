Власти Кузбасса: 78% коечного фонда ковидных госпиталей заняты пациентами

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Кемеровские власти сообщили долю свободных коек в больницах, где находятся пациенты с COVID-19 или подозрением на него. Как оказалось, большинство мест в учреждениях заняты.

Первый заместитель председателя кузбасского правительства Алексей Цигельник рассказал, что в настоящий момент на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 в больницах области развернуто 1827 коек. По его словам, число занятого коечного фонда сейчас составляет 1430 больничных мест, что говорит о заполненности на 78%.


При этом не отмечается увеличения нагрузки на службы скорой помощи, а вот в стационарах обстановка остается стабильной.


В случае, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится на территории Кузбасса, то все медицинские учреждения переведут в экстренный режим работы, увеличат количество медиков фельдшеров, выездных бригад поликлиник и "скорой", заявили представители пресс-службы администрации местного правительства.

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