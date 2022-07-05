Власти крупного кузбасского города предупредили о перекрытии проспекта

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Администрация города в Кемеровской области сообщила о прекращении движения по одной из автодорог.

В Прокопьевске будет на несколько дней перекрыта дорога, проходящая по проспекту Шахтеров.


Автомобили не смогут проехать по следующим участкам:

  • С 05.07.2022 по 07.07.2022 – от "кольца" до АЗС "Лукойл".
  • С 08.07.2022 по 11.07.2022 по участку проспекта до пересечения с улицей Комсомольской.
  • С 08.07.2022 по 11.07.2022 работы будут проходить в районе площади Тупика, сообщают в пресс-службе администрации Прокопьевска.

Власти города призвали автомобилистов заранее выбирать маршруты объезда.

Фото: Администрация Прокопьевска

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