Власти Киселевска прокомментировали обрушение кирпичной стены в жилом доме

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Часть кирпичный стены обвалилась в двухэтажном жилом строении города Киселевск. Власти прокомментировали произошедший инцидент.

Кирпичная кладь в одном из заселенных домов города Киселевск обрушилась вчера вечером, 2 мая. Об инциденте с объектом на улице Гагарина, 3 сообщили жильцы строения.


После инцидента на место направились сотрудники соцзащиты, ЖКХ, городского развития и администрации, а также спасатели и полицейские. Восстановление строения запланировано на сегодня, 3 мая. На время строительных работ жильцам предложили маневренный фонд.


Стоит отметить, что дом попал программу переселения из аварийных домов. В планах властей переселить людей из опасного двухэтажного здания в декабре 2021 года.

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