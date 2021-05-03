Власти Киселевска прокомментировали обрушение кирпичной стены в жилом доме

Кирпичная кладь в одном из заселенных домов города Киселевск обрушилась вчера вечером, 2 мая. Об инциденте с объектом на улице Гагарина, 3 сообщили жильцы строения.

После инцидента на место направились сотрудники соцзащиты, ЖКХ, городского развития и администрации, а также спасатели и полицейские. Восстановление строения запланировано на сегодня, 3 мая. На время строительных работ жильцам предложили маневренный фонд.

Стоит отметить, что дом попал программу переселения из аварийных домов. В планах властей переселить людей из опасного двухэтажного здания в декабре 2021 года.