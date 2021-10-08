Власти Кемеровской области заключили новое соглашение для повышения качества жизни работников

Согласно положениям подписанного документа, на период с 2022 по 2024 год соглашение будет регулировать социально-трудовые отношения населения Кемеровской области. В частности, речь идет о вопросах оплаты за работу в ночное время по повышенному тарифу, анализе травматизма и профессиональных заболеваний, а также об их профилактике, о создании условий для занятости молодежи и прочее. В общей сложности документ включает 100 различных позиций из социально-трудовой сферы.

Отмечается, что целью соглашения является "реализация социально-экономической политики, которая обеспечит право кузбассовцев на достойный труд, повысит качество жизни работников и их семей, увеличит число занятого населения".

Предыдущее трехстороннее соглашение, подписанное еще в 2018 году, прекращает действовать в декабре текущего года.