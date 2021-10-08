Власти Кемеровской области заключили новое соглашение для повышения качества жизни работников

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В ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в регионе власти Кузбасса, а также представители Федерации профсоюзов и Союза работодателей заключили новое соглашение.

Согласно положениям подписанного документа, на период с 2022 по 2024 год соглашение будет регулировать социально-трудовые отношения населения Кемеровской области. В частности, речь идет о вопросах оплаты за работу в ночное время по повышенному тарифу, анализе травматизма и профессиональных заболеваний, а также об их профилактике, о создании условий для занятости молодежи и прочее. В общей сложности документ включает 100 различных позиций из социально-трудовой сферы.


Отмечается, что целью соглашения является "реализация социально-экономической политики, которая обеспечит право кузбассовцев на достойный труд, повысит качество жизни работников и их семей, увеличит число занятого населения".


Предыдущее трехстороннее соглашение, подписанное еще в 2018 году, прекращает действовать в декабре текущего года.

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