Власти Кемерова заявили об отсутствии денег на ремонт дорог в частном секторе

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В социальных сетях жители частного сектора города Кемерова обратились в властям с просьбой выровнять разбитую дорогу, однако выяснилось, что средств на это в бюджете нет.

По словам кемеровчанки, автомобильные дороги на территории частного сектора в Рудничном районе города находятся в плачевном состоянии. В частности, речь идет про улицу Фурманова.

- Да не надо нам в асфальт закатывать пройдет пусть грейдер подровняет и щебнем засыпать много денег не потратил (авторский стиль и орфография сохранены - прим. ред.), - написала горожанка.

В администрации Кемерова ответили, что финансирование ограничено, в связи с чем ремонт дороги по указанной улице в этом году проводиться не будет.

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