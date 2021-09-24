Власти Кемерова заявили об отсутствии денег на ремонт дорог в частном секторе

По словам кемеровчанки, автомобильные дороги на территории частного сектора в Рудничном районе города находятся в плачевном состоянии. В частности, речь идет про улицу Фурманова.

- Да не надо нам в асфальт закатывать пройдет пусть грейдер подровняет и щебнем засыпать много денег не потратил (авторский стиль и орфография сохранены - прим. ред.), - написала горожанка.

В администрации Кемерова ответили, что финансирование ограничено, в связи с чем ремонт дороги по указанной улице в этом году проводиться не будет.