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Власти Кемерова заявили о поисках перевозчиков для четырех автобусных маршрутов

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Кемеровские власти объявили о поиске перевозчиков, которые обслужат еще несколько автобусных маршрутов. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Кузбасские власти объявили новые торги, согласно которым на автобусные маршруты №64, №100, №40 и №45 требуются перевозчики. Из опубликованного на сайте государственных закупок документа следует, что каждый из них соединит сразу несколько районов кузбасской столицы.


Срок окончания подачи заявок на электронный аукцион до 24 февраля.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что завершился аукцион, победитель которого займется обслуживанием автобусного маршрута №244 в городе Кемерово. Кроме того, по итогам предыдущего аукциона, "частник" уже приступил к обслуживанию кемеровского автобусного маршрута №35.

Да!
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