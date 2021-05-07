Власти Кемерова заявили о подготовке к завершению отопительного сезона

В Instagram-аккаунте мэра города Кемерово горожане задали вопрос об отключении центрального отопления. Так, жители областного центра отметили, что в кузбасской столице наблюдается потепление, а среднесуточная температура воздуха достигла +8°C. Однако отключения до сих пор не произошло.

Илья Середюк заверил автора комментария,что, согласно нормативу, такая температура должна продержаться в течение пяти суток подряд. Сейчас региональные власти продолжают наблюдение за погодой и готовятся завершить отопительный сезон.