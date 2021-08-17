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Власти Кемерова заявили о планах по уничтожению городского озера ради дороги

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Представители администрации Кемерова сообщили о планах по строительству новой дороги на месте городского озера.

В социальных сетях жители Кемерова решили обратить внимание руководства города к строительству жилого дома около Солдатского озера на Южном. По словам горожан, подрядчик "варварски" засыпает водоем, из-за чего, как утверждают местные жители, страдает экология, а жильцы соседнего дома могут столкнуться с проблемами.


В ответ на это власти заявили, что у администрации на озеро совсем другие планы. Как оказалось Генеральный план города Кемерово предусматривает строительство продолжения улицы Мичурина, который должен соединить улицы Сибиряков-Гвардейцев и Автозаводскую. Дорога при этом будет проложена на месте искусственного водоема.

- Проводятся подготовительные работы, - подытожили представители мэрии.

Напомним, ранее кузбассовцы также пожаловались на состояние воды в одном из притоков Томи.

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