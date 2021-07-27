Власти Кемерова заявили о намерении запустить новые маршруты

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Новые маршруты, по которым будет курсировать общественный транспорт, в скором времени появятся в городе Кемерово. Об этом сообщили местные власти.

Жительница кузбасской столицы обратилась к властям с жалобой на нехватку общественного транспорта в районе Притомского проспекта. С ее слов, не достает автобусов на городском маршруте от остановки "Заречная" и до проспекта Шахтеров, в сторону сельской больницы. Свое сообщение женщина разместила на платформе "Кузбасс Онлайн".


Стоит отметить, что к возмущению землячки присоединились и другие пользователи Сети, которые выразили недовольство из-за отсутствия транспорта в указанном районе.


Власти отреагировали на опубликованные претензии и рассказали о планах ввести новые маршруты на указанном участке.

– Вопрос о запуске муниципального транспорта находится на рассмотрении, – заключил представитель администрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что горожанка пожаловалась на неработающий в центре Кемерова светофор.

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