Власти Кемерова заявили о намерении запустить новые маршруты

Жительница кузбасской столицы обратилась к властям с жалобой на нехватку общественного транспорта в районе Притомского проспекта. С ее слов, не достает автобусов на городском маршруте от остановки "Заречная" и до проспекта Шахтеров, в сторону сельской больницы. Свое сообщение женщина разместила на платформе "Кузбасс Онлайн".



Стоит отметить, что к возмущению землячки присоединились и другие пользователи Сети, которые выразили недовольство из-за отсутствия транспорта в указанном районе.



Власти отреагировали на опубликованные претензии и рассказали о планах ввести новые маршруты на указанном участке.

– Вопрос о запуске муниципального транспорта находится на рассмотрении, – заключил представитель администрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что горожанка пожаловалась на неработающий в центре Кемерова светофор.