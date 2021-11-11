Власти Кемерова запретят движение машин по Центральному проезду

Ограничение движения по улице Центральный проезд в областном центре, соединяющей проспекты Ленина и Октябрьский, продлится с 11 по 14 ноября 2021 года. Подробности рассказали представители местной власти.

— В связи с проведением работ по аварийному ремонту колодца, будет перекрыто сквозное движение по ул. Центральный проезд в районе перекрестка с Октябрьским проспектом, — следует из текста публикации.

В связи с нововведениями на указанном участке дороги в администрации попросили горожан заранее планировать поездки и выбирать другие маршруты для передвижения по территории города.