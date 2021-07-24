Власти Кемерова запретили кататься на лодках и гидроциклах на городском Красном озере

На Красном озере в Кемерове запретили кататься на гидроциклах и лодках. Соответствующее распоряжение, подписанное и.о. главы города Мариной Трофимовой, появилось на сайте мэрии.
– Установить запрет использования маломерных судов, в том числе водных мотоциклов (гидроциклов), на акватории водного объекта общего пользования – озеро Красное, – говорится в документе.
В тексте сказано, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья. Теперь управлению по делам ГО и ЧС поручено разместить на водоеме запрещающие таблички, а также распространить информацию о нововведении.
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