Власти Кемерова запретили кататься на лодках и гидроциклах на городском Красном озере

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Маломерные суда попали под запрет на озере в кузбасской столице, что сделано из соображений безопасности, рассказали в горадминистрации.

На Красном озере в Кемерове запретили кататься на гидроциклах и лодках. Соответствующее распоряжение, подписанное и.о. главы города Мариной Трофимовой, появилось на сайте мэрии.

– Установить запрет использования маломерных судов, в том числе водных мотоциклов (гидроциклов), на акватории водного объекта общего пользования – озеро Красное, – говорится в документе.

В тексте сказано, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья. Теперь управлению по делам ГО и ЧС поручено разместить на водоеме запрещающие таблички, а также распространить информацию о нововведении.

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