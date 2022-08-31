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Власти Кемерова заплатят почти 400 тыс рублей за 200 метров новой набережной

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В скором времени в Кемерове начнется строительство еще одного участка новой набережной, протяженностью всего 200 метров. Властям придется отдать 387 807 270 рублей.

Согласно данным из документов на сайте государственных закупок, кемеровские власти нашли того, кто построит участок набережной вдоль крупного волейбольного комплекса "Кузбасс-Арена". Общая протяженность объекта составит 200 метров. Сумма контракта составила 387 807 270 рублей.


В рамках заказа подрядчику необходимо построить береговые и портовые сооружения, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения. На выполнение всех работ заказчик выделил всего несколько месяцев до 22 декабрю 2022 года.

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