Власти Кемерова запланировали соединить Московскую площадь с Ленинским районом в 2022 году

В социальных сетях кемеровчанин решил привлечь внимание местных властей к проблеме пешеходного доступа жителей Ленинского района города к недавно отстроенной Московской площади на набережной Томи.

- Рассмотрите прокладку пешеходного пути от развязки ул.Терешковой-пр.Притомский. Есть спуск с ул.Терешковой на Притомский, а дальше только "бег с барьерами" и ни одного перехода, - написал горожанин.

Вскоре от представителей кемеровской администрации поступил ответ. Власти заявили, что уже в следующем году начнутся работы по созданию тротуара, который будет соединять Московскую площадь с Ленинским районом города.

- Он будет доходить до территории Президентского кадетского училища. Благодарим за Ваше обращение, - говорится в официальном ответе мэрии.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о планах по организации пешеходных переходов к ледовому дворцу "Кузбасс" через Притомский проспект.