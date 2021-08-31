Власти Кемерова запланировали соединить Московскую площадь с Ленинским районом в 2022 году

0
Фото:  

В администрации Кемерова ответили на вопрос горожан о создании пешеходного тротуара, который бы смог обеспечить доступ к Московской площади.

В социальных сетях кемеровчанин решил привлечь внимание местных властей к проблеме пешеходного доступа жителей Ленинского района города к недавно отстроенной Московской площади на набережной Томи.

- Рассмотрите прокладку пешеходного пути от развязки ул.Терешковой-пр.Притомский. Есть спуск с ул.Терешковой на Притомский, а дальше только "бег с барьерами" и ни одного перехода, - написал горожанин.

Вскоре от представителей кемеровской администрации поступил ответ. Власти заявили, что уже в следующем году начнутся работы по созданию тротуара, который будет соединять Московскую площадь с Ленинским районом города.

- Он будет доходить до территории Президентского кадетского училища. Благодарим за Ваше обращение, - говорится в официальном ответе мэрии.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о планах по организации пешеходных переходов к ледовому дворцу "Кузбасс" через Притомский проспект.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28510

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined