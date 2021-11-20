Власти Кемерова закроют фурам въезд в город до весны

Сообщается, что с 20 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года, на периоды снегопадов, вводится запрет на передвижение фур по Кемерово. На въездах в город будут организованы специальные площадки для стоянки. Ограничение будет действовать во время сильных снегопадов продолжительностью более часа.

– Транзитное движение большегрузов массой 15 тонн и более, а также длиной, превышающей 10 метров, запретят с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, – сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы.

Предполагается, что данная мера позволит освободить дороги от фур во время неблагоприятных погодных условий.

Сотрудники городской администрации также напомнили, что объехать город можно через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск – Томск), Р 398 (Новосибирск – Томск) и 1Р 400 (Томск – Мариинск).