Власти Кемерова заключат контракт на охрану снежных городков с красноярской фирмой

0
Фото:  

Охранное предприятие, зарегистрированное в другом регионе, будет осуществлять охрану снежных городков в столице Кузбасса. Цена за оказание услуг составила почти два миллиона рублей.

На платформе госзакупок завершился электронный аукцион на услуги охраны снежных городков, инициированный администрацией Кемерова. Заявки на участие в тендере подали два охранных предприятия, однако одна из них не была принята из-за несоответствия требованиям.


Таким образом, единственным участником и победителем аукциона стало охранное предприятие ООО "Пересвет", зарегистрированное в Красноярске. Оказание услуг в семи районах города Кемерово будет осуществляться с 15 декабря 2021 года до 31 января 2022 года включительно. Сумма контракта составила 1,9 миллиона рублей.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кемеровские власти выделят на охрану снежных городков почти два миллиона рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29886

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined