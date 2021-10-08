Власти Кемерова заключат контракт на охрану снежных городков с красноярской фирмой

На платформе госзакупок завершился электронный аукцион на услуги охраны снежных городков, инициированный администрацией Кемерова. Заявки на участие в тендере подали два охранных предприятия, однако одна из них не была принята из-за несоответствия требованиям.

Таким образом, единственным участником и победителем аукциона стало охранное предприятие ООО "Пересвет", зарегистрированное в Красноярске. Оказание услуг в семи районах города Кемерово будет осуществляться с 15 декабря 2021 года до 31 января 2022 года включительно. Сумма контракта составила 1,9 миллиона рублей.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кемеровские власти выделят на охрану снежных городков почти два миллиона рублей.