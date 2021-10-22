Вопрос об открытии ТЦ "Гринвич" в городе Кемерово появился в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте Губернатора.

На обращение отреагировали представители городской администрации. Чиновники заявили, что работа объекта приостановлена по решению суда, а его открытие станет возможно после того, как собственники устранят все нарушения.

— Собственник здания проводит мероприятия по устранению выявленных нарушений. После устранения выявленных нарушений работа торгового центра будет возобновлена, — заявили власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский ТРЦ "Гринвич" закрылся для посетителей.